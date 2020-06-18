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18 червня 2020, четвер, 11:18 8
Суспільство 2020-06-18T12:00:02+03:00
Українські Новини
Кількість хворих на пневмонію зросла в 3 рази в порівнянні з травнем, - МОЗ

Кількість хворих на пневмонію зросла в 3 рази в порівнянні з травнем, - МОЗ

Ольга Фандорина
Карантин, МОЗ, Пневмонія, Коронавірус
Лікарня. Фото: Інформатор
Лікарня. Фото: Інформатор

У той час, як у ЛНР та ДНР приховують інформацію про хворих на пневмонію та коронавірус, Міністерство охорони здоров'я констатує збільшення кількості хворих на пневмонію на цю мить у порівнянні з травнем у 2,5-3 рази. А в травні - кількість хворих на пневмонію зменшилася також у три рази.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"У березні - на початок травня у нас було до 900 випадків. Після цього пішов спад, у середньому реєструвалося близько 200 пневмоній. Сьогодні існує динаміка до зростання, ми знову фіксуємо по 500-600 пневмоній", - сказав він.

Також Ляшко повідомив, що щодня на апаратах штучної вентиляції легень перебуває близько 90 хворих коронавірусною інфекцією.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні від грипу і пневмонії померла 621 особа.

У грудні-січні в Україні від пневмонії померли 1079 осіб.

Раніше у квітні також повідомлялося, що з 1,5 тис. протестованих киян з пневмонією у кожного п'ятого знайшли коронавірус.

Раніше  збиралися протестувати всіх хворих на лихоманку та пневмонію.

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