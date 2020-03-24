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24 березня 2020, вівторок, 16:12 17
Суспільство 2020-03-24T17:45:04+02:00
Українські Новини
У "ЛНР/ДНР" приховують інформацію про коронавірус. За тиждень померли 9 людей від "пневмонії", - розвідка

У "ЛНР/ДНР" приховують інформацію про коронавірус. За тиждень померли 9 людей від "пневмонії", - розвідка

Ярина Вацяк
коронавірус в ДНР, Коронавірус на Донбасі, коронавірус в ЛНР
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

На окупованих територіях Донбасу приховують інформація щодо реальної кількості хворих, оскільки інфекційні відділення переповнені, а за тиждень померли дев'ятеро людей, яким поставили діагноз "пневмонія", хоча у них є всі симптоми і ознаки коронавірусу в той час, як в анексованому Криму підтвердили ще 6 випадків коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях намагаються через засоби масової інформації переконати місцеве населення, що осіб із симптомами коронавірусу не виявлено. При цьому, приховується інформація, що інфекційні відділення медичних закладів, у т.ч. військових, переповнені хворими з високою температурою", - йдеться в ньому.

В розвідці зазначаються, що зростання кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання приховується Так, за інформацією Міноборони протягом минулого тижня тільки у 7 міській лікарні Луганська від нібито "звичайної пневмонії" померли 9 осіб.

Крім того повідомляється, що висновками патологоанатомів причини цих смертей мають ознаки притаманні COVID-19, але це заборонено вказувати в офіційних документах.

Як повідомляли Українські Новини, Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР".

Раніше Україна обмежила пропуск через лінію розмежування через коронавірус.

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