У "ЛНР/ДНР" приховують інформацію про коронавірус. За тиждень померли 9 людей від "пневмонії", - розвідка

На окупованих територіях Донбасу приховують інформація щодо реальної кількості хворих, оскільки інфекційні відділення переповнені, а за тиждень померли дев'ятеро людей, яким поставили діагноз "пневмонія", хоча у них є всі симптоми і ознаки коронавірусу в той час, як в анексованому Криму підтвердили ще 6 випадків коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях намагаються через засоби масової інформації переконати місцеве населення, що осіб із симптомами коронавірусу не виявлено. При цьому, приховується інформація, що інфекційні відділення медичних закладів, у т.ч. військових, переповнені хворими з високою температурою", - йдеться в ньому.

В розвідці зазначаються, що зростання кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання приховується Так, за інформацією Міноборони протягом минулого тижня тільки у 7 міській лікарні Луганська від нібито "звичайної пневмонії" померли 9 осіб.

Крім того повідомляється, що висновками патологоанатомів причини цих смертей мають ознаки притаманні COVID-19, але це заборонено вказувати в офіційних документах.

Як повідомляли Українські Новини, Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР".

Раніше Україна обмежила пропуск через лінію розмежування через коронавірус.