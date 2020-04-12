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12 квітня 2020, неділя, 14:57 5
Суспільство 2020-04-12T17:17:35+03:00
Українські Новини
Перевірять всіх з пневмонією і лихоманкою. У МОЗ прогнозують зростання виявлених випадків коронавірусу

Перевірять всіх з пневмонією і лихоманкою. У МОЗ прогнозують зростання виявлених випадків коронавірусу

Кира Молчанова
Пневмонія, Віктор Ляшко, коронавірус в Україні, Тестування коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Поки в Україні 2777 випадків захворювання на коронавірус, проте в МОЗ прогнозують, що кількість виявлених випадків хвороби найближчим часом зросте через зміну алгоритмів тестування на COVID-19. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє офіційний Тelegram-канал МОЗ.

За його словами, в Україні протестують всіх хворих на пневмонію, всіх людей з лихоманкою і всіх контактних осіб.

За словами головного санітарного лікаря, зараз Україна йде за сценарієм, за яким в період спалаху коронавірусної хвороби буде інфіковано не більше 2% населення. Це стало можливо завдяки вжитим запобіжним заходам.

"За нашими розрахунками, при 2% інфікованого населення наша система охорони здоров'я безболісно зможе впоратися з тією кількістю хворих, які будуть доставлені у відділення інтенсивної терапії. Якщо ж буде 10% і більше, то можливий колапс медичної системи, — якщо ми не розтягнемо ці 10% в часі", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що, якщо українці будуть дотримуватися карантинних обмежень і залишатися вдома, в тому числі і на Великдень, не підуть до церкви чи в гості, Україні вдасться суттєво стримати поширення коронавирусной хвороби.

Як повідомляли Українські Новини, всіх померлих від пневмонії збираються протестувати на коронавірус.

Більшість померлих від коронавірусу українців — 82% — мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. У деяких осіб ці захворювання були об'єднані.

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