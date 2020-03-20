У січні від грипу та пневмонії померло більше 600 осіб, - Держстат

У той час як в Україні протестували 700 осіб на наявність коронавірусу, з них підтвердили 26 випадків - 3 летальних, в січні від грипу і пневмонії помер 621 чоловік.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Повідомляється, що від хвороб органів дихання у січні померло 1 203 осіб, з них 621 осіб - від грипу та пневмонії.

При цьому від туберкульозу померло 309 осіб, від синдрому набутого імунодефіциту - 295 осіб. Від злоякісних новоутворень у січні померло 7 040 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що статистика по кількості хворих пневмонією не має значення.

Міністерство охорони здоров'я не володіє інформацією про кількість смертей від пневмонії в епідеміологічному сезоні 2019/2020.

Представники пресслужби повідомили, що МОЗ не уповноважений розташовувати всіма статистичними даними; цим займається Центр медичної статистики (Медстатистика).

Тим часом Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.