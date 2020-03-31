У грудні-січні від грипу і пневмонії померли 1079 осіб, - Держстат

У грудні 2019 року від грипу та пневмонії померли 458 осіб, у січні 2020 року - 621 людина, у той час, як від Covid-19 померли 13 осіб. Про це йдеться у відповіді Державної служби статистики на запит Українських Новин.



Повідомляється, що з січня по листопад включно 2019 року від хвороб органів дихання померли 11 560 осіб, з них 5 794 осіб - від грипу та пневмонії.



У грудні 2019 року від хвороб органів дихання померло 928 осіб, з них 458 осіб - від грипу та пневмонії.



Згідно з даними Держстату, від хвороб органів дихання у січні 2020 року померли 1 203 особи, з них 621 осіб - від грипу та пневмонії.



Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що статистика за кількістю хворих на пневмонію не має значення.



Міністерство охорони здоров'я не володіє інформацією про кількість смертей від пневмонії в епідеміологічному сезоні 2019/2020.