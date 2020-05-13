В Україні стало втричі менше хворих на пневмонію

Міністерство охорони здоров'я констатує зменшення кількості хворих на пневмонію, у той час, як після дводенного падіння в Україні збільшилася кількість нових випадків коронавірусу.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"У нас є позитивна статистика щодо хворих на пневмонію. Якщо раніше ми тестували близько 800-900 осіб на добу, які хворіли на пневмонію, то сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 осіб на добу. Тобто, ми бачимо зниження кількості хворих на пневмонію", - сказав він.

Міністр пов'язує таку статистику з ефектом від карантинних обмежень.

Також він зазначив, що в Україні вже 3 тижні виявляють 400-600 хворих на коронавірусну інфекцію на добу і ще жодного разу не була перевищена відмітка в 600 людей.

Як повідомляли Українські Новини, у січні-лютому в Україні померли 100 738 осіб, в тому числі від хвороби органів дихання 2 404 осіб, з них від грипу і пневмонії - 1 326 осіб.



З 30 березня по 5 квітня був зареєстрований 1 летальний випадок від ускладнень після грипу.