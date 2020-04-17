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17 квітня 2020, пʼятниця, 13:43 10
Суспільство 2020-04-17T13:44:17+03:00
Українські Новини
З 1,5 тис. протестованих киян з пневмонією у кожного п'ятого знайшли коронавірус

З 1,5 тис. протестованих киян з пневмонією у кожного п'ятого знайшли коронавірус

Елена Новикова
Пневмонія, Коронавірус, коронавірус в Києві, тести на коронавірус, Тестування на коронавірус
Пневмонія. Фото: 6264.com.ua
Пневмонія. Фото: 6264.com.ua

На сьогоднішній день у лікарнях Києві лікуються понад 400 осіб з діагнозом пневмонія, в той час, як у Києві коронавірус за добу підтвердили у ще 61 людини.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час брифінгу у п'ятницю, 17 квітня.

Так, повідомляється, що три тижні тому у всіх медустановах Києва почали обов'язкове тестування всіх хворих з пневмонією.

"Сьогодні з діагнозом пневмонія лікується понад 400 хворих. У всіх пацієнтів відібрали зразки для ПЛР-тестів. Всього за цей час цю процедуру пройшли вже понад півтори тисячі пацієнтів. Майже 300 виявилися хворими коронавірус", - розповів Кличко.

Як відзначають лікарі, далеко не всі випадки пневмонії - це наслідки ускладнень від коронавіруса.

"Але, якщо ви відчуваєте нездужання. Якщо у вас температура і вам складно дихати - відразу звертайтеся до лікаря. Чим раніше вам призначать лікування, тим менше ризик отримати ускладнення або заразити людей, які поруч", - додав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, за добу на в'їздах у Київ підвищену температуру зафіксували у 40 осіб, їх не пустили в місто.

Також у Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків коронавіруса.

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