З 1,5 тис. протестованих киян з пневмонією у кожного п'ятого знайшли коронавірус

На сьогоднішній день у лікарнях Києві лікуються понад 400 осіб з діагнозом пневмонія, в той час, як у Києві коронавірус за добу підтвердили у ще 61 людини.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час брифінгу у п'ятницю, 17 квітня.

Так, повідомляється, що три тижні тому у всіх медустановах Києва почали обов'язкове тестування всіх хворих з пневмонією.

"Сьогодні з діагнозом пневмонія лікується понад 400 хворих. У всіх пацієнтів відібрали зразки для ПЛР-тестів. Всього за цей час цю процедуру пройшли вже понад півтори тисячі пацієнтів. Майже 300 виявилися хворими коронавірус", - розповів Кличко.

Як відзначають лікарі, далеко не всі випадки пневмонії - це наслідки ускладнень від коронавіруса.

"Але, якщо ви відчуваєте нездужання. Якщо у вас температура і вам складно дихати - відразу звертайтеся до лікаря. Чим раніше вам призначать лікування, тим менше ризик отримати ускладнення або заразити людей, які поруч", - додав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, за добу на в'їздах у Київ підвищену температуру зафіксували у 40 осіб, їх не пустили в місто.

Також у Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків коронавіруса.