У російському аеропорту зіткнулися два пасажирських літаки

Після того, як в небі над Канадою зіткнулися два пасажирські літаки, схожий інцидент стався у російському аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє РБК-Росія з посиланням на інші ЗМІ. Згідно з інформацією відомства, інцидент стався при рулюванні на злітно-посадковій смузі. "Під час руління на смузі сталося дотичне зіткнення літаків авіакомпаній S7 сполученням Санкт-Петербург — Іркутськ і "Уральських авіаліній" рейсом Санкт-Петербург — Калінінград", — сказаоно в повідомленні. Джерела також повідомляють, що у жодного з літаків при дотичному зіткненні не розлилося паливо. Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, наскільки безпечно літати на літаках після пандемії коронавірусу. Також, ізраїльська авіакомпанія Israir скасувала рейси з Києва до Тель-Авіва. Крім того, Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Україною. Тим часом сьогодні Україна відкрила міжнародні перельоти:куди можна полетіти. Крім цього, Європейська комісія створила онлайн-платформу, де можна достовірно відстежувати відновлення авіасполучення і туризму в країнах ЄС.