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15 червня 2020, понеділок, 20:27 8
Події 2020-06-15T22:30:02+03:00
Українські Новини
У російському аеропорту зіткнулися два пасажирських літаки

У російському аеропорту зіткнулися два пасажирських літаки

Елизавета Кесельман
Аеропорт, Росія, літаки, пасажирські літаки, Зіткнення літаків, Інцидент
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Після того, як в небі над Канадою  зіткнулися два пасажирські літаки, схожий інцидент стався у російському аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє РБК-Росія з посиланням на інші ЗМІ.

Згідно з інформацією відомства, інцидент стався при рулюванні на злітно-посадковій смузі.

"Під час руління на смузі сталося дотичне зіткнення літаків авіакомпаній S7 сполученням Санкт-Петербург — Іркутськ і "Уральських авіаліній" рейсом Санкт-Петербург — Калінінград", — сказаоно в повідомленні.

Джерела також повідомляють, що у жодного з літаків при дотичному зіткненні не розлилося паливо.

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, наскільки безпечно літати на літаках після пандемії коронавірусу.

Також, ізраїльська авіакомпанія Israir скасувала рейси з Києва до Тель-Авіва.

Крім того, Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Україною.

Тим часом сьогодні Україна відкрила міжнародні перельоти:куди можна полетіти.

Крім цього, Європейська комісія створила онлайн-платформу, де можна достовірно відстежувати відновлення авіасполучення і туризму в країнах ЄС.

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