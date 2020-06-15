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15 червня 2020, понеділок, 15:30 8
Америка 2020-06-15T16:30:03+03:00
Українські Новини
У небі над Канадою зіткнулися два пасажирських літаки

У небі над Канадою зіткнулися два пасажирських літаки

Елизавета Кесельман
Канада, літаки, Зіткнення літаків
Місце аварії літака. Фото: Twitter/cbc
Місце аварії літака. Фото: Twitter/cbc

Вчора,14 червня, в над столицею Канади Оттавою сталося зіткнення двох пассажирскхи літаків. Про це повідомляє СВС.

Зазначається, що попри зіткнення, пілотам  та екіпажам вдалося вижити. Зазначається, що один з них впав у воду, а другий успішно здійснив аварійну посадку.

На борту першого літака, який впав у воду, перебував 70-річний пілот. Повітряне судно після зіткнення в повітрі з іншим літаком впало в річку Оттава близько затоки Констанс. Пілотові вдалося вижити.

Свідки аварії одразу ж зателефонували в службу 911. До місця події попрямували кілька човнів і допомогли врятувати пілота. Зараз він лікується у медпрацівників від дрібних травм.

На борту іншого літака було четверо людей, серед них дитина. Попри пошкодження носового колеса, літаку вдалося здійснити аварійну посадку і приземлитися в аеропорту Арнпріора.

Тим не менш, всі пасажири і екіпаж залишилися неушкодженими. Зараз цей інцидент розслідує Рада з безпеки транспорту Канади.

Як повідомляли Українські Новини,  22 травня 2020 року у Пакистані розбився літак, і з тих, що вижили залишилося тільки 3 людини.

Тим часом Іран і Україна продовжують розслідування катастрофи літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном.

Також експерти розповіли, наскільки безпечно літати на літаках після пандемії коронавірусу.

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