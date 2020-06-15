У небі над Канадою зіткнулися два пасажирських літаки

Вчора,14 червня, в над столицею Канади Оттавою сталося зіткнення двох пассажирскхи літаків. Про це повідомляє СВС.

Зазначається, що попри зіткнення, пілотам та екіпажам вдалося вижити. Зазначається, що один з них впав у воду, а другий успішно здійснив аварійну посадку.

На борту першого літака, який впав у воду, перебував 70-річний пілот. Повітряне судно після зіткнення в повітрі з іншим літаком впало в річку Оттава близько затоки Констанс. Пілотові вдалося вижити.

Свідки аварії одразу ж зателефонували в службу 911. До місця події попрямували кілька човнів і допомогли врятувати пілота. Зараз він лікується у медпрацівників від дрібних травм.

На борту іншого літака було четверо людей, серед них дитина. Попри пошкодження носового колеса, літаку вдалося здійснити аварійну посадку і приземлитися в аеропорту Арнпріора.

Тим не менш, всі пасажири і екіпаж залишилися неушкодженими. Зараз цей інцидент розслідує Рада з безпеки транспорту Канади.

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