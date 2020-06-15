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15 червня 2020, понеділок, 09:06 16
Європа 2020-06-15T11:15:03+03:00
Українські Новини
Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Україною

Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Україною

Ольга Фандорина
Австрія, Авіасполучення, авіарейси, Відень-Київ
Відень, Австрія. Фото: pixabay
Відень, Австрія. Фото: pixabay

Влада Австрії продовжили заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з Україною та низкою інших країн до 30 червня в той час, якWizz Air почала продавати квитки в Австрію з України за 10 євро. Про це госообщает Моз Австрії.

Заборона на приземлення літаків з 10 країн, який закінчувався 14 червня, продовжено до 30 червня.

Відповідно до внесених змін, заборона поширюється на країни і регіони з високим ризиком поширення коронавірусу, це Китай, Іран, Ломбардія (Італія), Білорусь, Португалія, Іспанія, Велика Британія, Швеція, Росія і Україна.

Виключення зроблені для рейсів, що носять надзвичайний інтерес до Австрії, польотів з перевезення вантажів, медичних авіарейсів або авіаперельотів з метою перевезення сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах і персоналу в області догляду за хворими і літніми людьми.

Як повідомляли Українські Новини, Австрія відкриє кордони з 16 червня 31 країни Європи. Цього разу і для Італії.

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