Виробник авіалайнерів розповів, наскільки безпечно літати під час пандемії коронавірусу

У зв'язку з відкриттям кордонів і послабленням карантинних обмежень, країни відновили авіасполучення, а авіакомпанії — продаж квитків. Через це багато хто задає собі питання, наскільки безпечно літати в літаках через пандемію коронавірусу.

Один з найбільших виробників авіалайнерів Airbus розповів про те, чи безпечне повітря всередині літака під час пандемії, і як функціонують системи кондиціонування в сучасних літаках. Про це повідомляє сайт avianews.

Повітряна суміш

Наголошується, що всередині герметичної кабіни літака знаходиться повітряна суміш, що на 50% складається з рециркульованого повітря з салону і на 50% — з повітря ззовні. Цією сумішшю і дихають пасажири. Вважається, що на висоті у зовнішньому повітрі, температура якого становить -50 градусів, немає вірусів і бактерій.

Крім того, воно потрапляє в салон через складну систему: спочатку проходить через компресор двигуна, де нагрівається до 200-250 градусів, а потім направляється в каталізатор, де з нього видаляється шкідливий для людини озон.

Тільки після цього повітря потрапляє в турбохолодильник, де охолоджується, зволожується і подається на змішування з рециркульованим повітрям з салону.

Система вентиляції, забираючи повітря з салону, 50% направляє назовні через спеціальний клапан, а іншу половину очищає через HEPA-фільтри (High Efficiency Particulate Air — фільтри високоефективного утримання часток). Вони здатні затримувати до 99,97% частинок, включаючи бактерії і віруси. Їх також використовують в операційних сучасних лікарень.

Інфографіка: avianews.com

Як повітря циркулює в салоні

Повітря в літаках подається зверху над кріслами і виводиться через спеціальні клапани під кріслами. Такий розподіл називається поперечним.

При подовжньому розподіл повітря може подаватися до початку салону, а виводитися в кінці, але така система більше актуальна для наземного транспорту.

Інфографіка: avianews.com

Використання поперечної подачі і виведення повітря забезпечує різну атмосферу в різних частинах салону. Тобто, якщо хтось чхнув у 8-му ряду, у 20-му ряду навряд чи хтось вдихне мікрокраплі. До того ж використання пасажирами масок значно обмежує розліт частинок.

Інфографіка: avianews.com

Як повідомляли "Українські Новини", у МОЗ заявили про те, що не знають, коли українці зможуть виїхати за кордон.

Крім того, Антимонопольний комітет (АМКУ) рекомендував авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливості здійснити переліт до закінчення карантину.