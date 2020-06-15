В ЄС запустили сайт для відстеження відновлення туризму та відкриття кордонів

Після того, як Європейська комісія заявила про те, що країни-члени ЄС повинні відкрити внутрішні кордони до кінця червня у відомстві запустили спеціальну веб-платформу під назвою Re-open EU, з допомогою якої можна відстежувати безпечне відновлення авіасполучення і туризму у всій Європі. Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства.

Згідно з інформацією, на сайті буде оновлюватися інформацію щодо часу дат про кордони і доступні транспортні і туристичні послуги в країнах Євросоюзу.

Крім цього, постійно надаватиметься практична інформація про обмеження на поїздки, заходи щодо охорони здоров'я і безпеки, такі як фізична дистанціювання або носіння масок, а також інша корисна інформація про туристичні пропозиції ЄС і країн-членів.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ України назвали 50 країн, громадянам яких по прибутті в Україну необхідно пройти обов'язкову самоізоляцію.

Крім того, вже сьогодні Україна відновила міжнародне авіасполучення. Аеропорт "Бориспіль" обслуговуватиме 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії 15 червня.