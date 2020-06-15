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15 червня 2020, понеділок, 16:35 14
Суспільство 2020-06-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
Київ переніс найбільшу за 140 років спеку

Київ переніс найбільшу за 140 років спеку

Кира Молчанова
Погода, Аномальна спека, спека
Літо в Україні. Фото: pixabay
Літо в Україні. Фото: pixabay

Три дні у Києві панувала спека, якої синоптики не спостерігали ось вже 140 років.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 12 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила + 27,9° С, що на 0,1° С вище рекордного значення температури для цього дня 2010 року", — сказано в повідомленні.

Там підкреслили, що кліматична норма перевищена на 10° С.

Поки ж у столиці спостерігається температурний спад. Синоптики попереджають, що у найближчі години на Київ може обрушитися гроза зі шквальним вітром.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики пояснили погодні аномалії – незвично теплу і безсніжну зиму, квітень без опадів, прохолодний травень – змінами клімату на землі. Кліматична система перебуває у збудженому стані і видає погодні сюрпризи.

Народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. При цьому протягом всіх літніх місяців очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай.

Крім того, літо 2020 теж буде неспокійним з погодної точки зору. Синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

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