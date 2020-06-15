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15 червня 2020, понеділок, 05:50 7
Життя 2020-06-15T06:45:01+03:00
Українські Новини
Ураганів та смерчів стане більше: синоптик дала прогноз і пояснила причину аномалій

Ураганів та смерчів стане більше: синоптик дала прогноз і пояснила причину аномалій

Надежда Комендантова
Ураган, Погода, Прогноз погоди, Аномалія, зміна клімату, аномальна температура
Погода. Фото: bun.com.ua
Погода. Фото: bun.com.ua

Вв Україні друга половина 2019 року і перша 2020-го видалися врожайними на погодні аномалії – надзвичайно теплі зима, березень і квітень, а в звично теплом травні було прохолодно і дощитиме в той час, як аномально холодну початок літа змінилося виснажливої спекою. Це пов'язано з тим, що через зміни клімату земна кліматична система перебуває у збудженому стані і видає погодні сюрпризи.

Про це повідомила доктор наук, провідний співробітник Інституту геофізики НАН Світлана Бойченко, пише "Сьогодні".

"Я б сказала, що кліматична ситуація, яка склалася в цьому році, – це продовження минулого року. Напевно, не один рік за останні кілька десятиліть не "балував" нас так своїми аномаліями, як 2019-й, і, схоже, 2020-й не відстає..." – зазначила вона.

Зима 2019-2020 років була на 3-5 градусів тепліша, ніж зазвичай, а кількість опадів випало нижче очікуваної норми. Схожа ситуація вже була близько 140 років тому, говорить кліматолог. Досить аномальної була і весна тепла і суха в березні і квітні. А потім настав аномальний травень, але не теплий і сухий, а, навпаки, досить прохолодний і вологий як для цього місяця. Вона назвала причини таких погодних аномалій.

"По-перше, кліматична мінливість взагалі характерна для земної кліматичної системи. По-друге, через зміни, що відбуваються, земна кліматична система перебуває у збудженому стані і на тій чи іншій території в той чи інший час це проявляється у вигляді погодних аномальних явищ. Ми аналізували, чи стало більше стихійних погодних явищ... Аналіз показує, що дійсно, повторюваність деяких явищ дещо почастішала, але турбує не частота їх проявів, а те, що вони стали більш потужними за силою розвитку та поширення на території. Це більш різкі перепади температур (температурні гойдалки), ураганні вітри, пилові бурі, зливи, посухи і більш потужні смерчі. Аномальні явища стали більше поширюватися по території України. Якщо раніше вони мали локальний характер, то зараз зачіпають великі території", – розповіла Бойченко.

Прогноз погоди в Україні на все літо від народного синоптика. Колаж: СьогодніПрогноз погоди в Україні на все літо від народного синоптика. Колаж: Сьогодні

Як повідомляли Українські Новини, народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

 

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