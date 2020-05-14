Аномальная жара с природными катаклизмами: метеорологи дали прогноз на лето

В то время, как по словам синоптиков, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, но и в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно. Это связано с превышением средних показателей температуры поверхности океана.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Сообщается, что несмотря на отсутствие погодного феномена Эль-Ниньо, который обычно приводит к потеплению, температура воздуха достигла близких к рекорду показателей.

В 2020 году апрель был не менее теплым, чем в 2016-м, когда наблюдался сильный Эль-Ниньо. Температура воздуха в январе, феврале и марте также была рекордной или почти достигла рекорда.

"На фоне распространения COVID-19 прогноз погоды и долгосрочные климатические исследования приобретают еще большее значение, чем раньше, поскольку температура воздуха и количество осадков существенно влияют на ключевые отрасли экономики и системы здравоохранения, пострадавших от пандемии", - заявил глава ВМО Петтери Талаас.

По его словам, в связи с изменением климата поверхность океана нагревается больше, чем раньше, а это приводит к учащению различных погодных катаклизмов, таких как тропические циклоны.

В организации ожидают, что в центральных и восточных районах экваториальной части Тихоокеанского региона количество осадков будет близким к средним показателям. К северу от экватора в этом регионе дожди будут более обильными, чем обычно.

На юго-западе и северо-востоке количество осадков будет меньше средних показателей. Такая же картина, по данным ВМО, ожидается на юге Южной Америки и в Карибском регионе.

Тем временем, синоптики прогнозируют жаркое лето и в Украине.

Как рассказал Фактам ICTV старший научный сотрудник Укргидрометцентра Владислав Тимофеев, лето-2020 года начнется с небольшим запозданием.

"Лето немножко задерживается, ведь очень теплая зима предпологает какую-то компенсацию – отрицательную аномалию. Но тепло будет – июль и август типично будут жаркими", — сказал он.

Прогноз погоды в Украине на все лето от народного синоптика. Коллаж: Сегодня

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.