На Київ насувається гроза і шквальний вітер

На Київ насувається злива з грозою та шквальним вітром в той час, як рятувальники попередили, що в Україні очікують II рівень небезпеки. 15 червня очікуються грози з дощами, у Закарпатській, Тернопільській та Івано-Франківській областях дощі будуть сильними.

Про це попереджає Київська служба порятунку в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні йдеться, що в столиці стрімко погіршується погода. В найближчі дві години і до кінця дня буде гроза. Під час грози прогнозують шквали 15-20 м/с.

Прогноз Київської служби порятунку

Як повідомляли Українські Новини, синоптики пояснили погодні аномалії – незвично теплу і безсніжну зиму, квітень без опадів, прохолодний травень – змінами клімату на землі. Кліматична система перебуває у збудженому стані і видає погодні сюрпризи.

Народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. При цьому протягом всіх літніх місяців очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде теплішою, ніж зазвичай.

Крім того, літо 2020 теж буде неспокійним з погодної точки зору. Синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.