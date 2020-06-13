Після дводенного похолодання повернеться спека з грозовими дощами, — Гідрометцентр

З 17 червня одразу ж після похолодання з 14 по 16-17 червня очікується повернення спекотної погоди близько +30 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив завідувач відділу українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.

"14 числа прийде похолодання, яке буде спостерігатися до 16-17 числа, ну а з 17 до наступних вихідних знову спека близько 30 градусів по всій території країни", - сказав він.

Він зазначив, що відповідне повернення спеки з 17 червня іноді буде супроводжуватися літніми короткочасними грозовими дощами.

За словами Білика, під час похолодання з 14 по 16-17 червня денна температура сягатиме відміток від 23 до 28 градусів по всій Україні, а також часто по всій території України будеуть спостерігатися дощі.

Прогноз погоди 17 червня. Карта: Гідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали докладний прогноз погоди на все літо в Україні. Влітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.