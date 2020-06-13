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  • Після дводенного похолодання повернеться спека з грозовими дощами, — Гідрометцентр
13 червня 2020, субота, 06:40 6 Карта
Lifestyle 2020-06-13T07:15:01+03:00
Українські Новини
Після дводенного похолодання повернеться спека з грозовими дощами, — Гідрометцентр

Після дводенного похолодання повернеться спека з грозовими дощами, — Гідрометцентр

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз погоди, Похолодання, погода на тиждень, спека
Спека в Україні. Фото: pixabay
Спека в Україні. Фото: pixabay

З 17 червня одразу ж після похолодання з 14 по 16-17 червня очікується повернення спекотної погоди близько +30 градусів. 

Про це Українським Новинам повідомив завідувач відділу українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.

"14 числа прийде похолодання, яке буде спостерігатися до 16-17 числа, ну а з 17 до наступних вихідних знову спека близько 30 градусів по всій території країни", - сказав він.

Він зазначив, що відповідне повернення спеки з 17 червня іноді буде супроводжуватися літніми короткочасними грозовими дощами.

За словами Білика, під час похолодання з 14 по 16-17 червня денна температура сягатиме відміток від 23 до 28 градусів по всій Україні, а також часто по всій території України будеуть спостерігатися дощі.

Прогноз погоди 17 червня. Карта: ГідрометцентрПрогноз погоди 17 червня. Карта: Гідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали докладний прогноз погоди на все літо в Україні. Влітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.

Тим часом синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні, де розповів, коли чекати дощів.

 
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