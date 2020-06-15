Міністр фінансів Марченко прогнозує перегляд програми з МВФ до вересня

Після отримання Україною першого траншу у розмірі 2,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, міністр фінансів Сергій Марченко передбачає здійснення перегляду програми співпраці з МВФ до вересня.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Інтер", передають Українські Новини.

"Наступний перегляд очікується в серпні місяці. Сподіваюся, що ми визначимо приїзд місії найближчим часом. Це може бути липень-серпень. І сподіваюся, що до вересня ми зможемо здійснити ще один перегляд програми", – сказав міністр.

При цьому він зазначив, що коштів з урахуванням першого траншу вистачить для виконання держбюджету на поточний рік.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ включив в календар ради директорів розгляд кредитного питання України на 9 червня. Того ж дня програму нового траншу було схвалено й вирішено надати Україні перший транш розміром 2,1 млрд доларів.

11 червня було опубліковано меморандум з МВФ, в якому Україна зобов'язалася перед МВФ привести повноваження і відповідальність НКРЕКП у відповідність з Третім енергопакетом Європейського Союзу до кінця березня 2021 року.

Крім того, Україна взяла на себе зобов'язання продовжити медреформу з розширенням механізму фінансування медичної допомоги.