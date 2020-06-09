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09 червня 2020, вівторок, 09:00 5
Зовнішня політика 2020-06-09T09:30:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України

Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України

Анна Рудык
МВФ, Міжнародний валютний фонд, меморандум МВФ, рада директорів МВФ
МВФ. Фото: UTMAG
МВФ. Фото: UTMAG

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розгляне нову кредитну програму для України у вівторок, 9 червня.

Про це сказано в даних календаря ради директорів МВФ, передають Українські Новини.

Згідно з даними календаря, МВФ включив в календар ради директорів розгляд питання України на 9 червня.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує на перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,9 млрд доларів, другий в розмірі 1,6 млрд доларів - восени, третій в розмірі 1,5 млрд доларів - в 2021 році.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство фінансів заявило, що текст меморандуму співпраці з Міжнародним валютним фондом буде опубліковано після його прийняття радою директорів фонду.

Тим часом Україна згідно з проектом Меморандуму, зобов'язується посилити процес добору суддів - про це сказано в проекті меморандуму. 

 

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Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України
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