Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розгляне нову кредитну програму для України у вівторок, 9 червня.

Про це сказано в даних календаря ради директорів МВФ, передають Українські Новини.

Згідно з даними календаря, МВФ включив в календар ради директорів розгляд питання України на 9 червня.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує на перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,9 млрд доларів, другий в розмірі 1,6 млрд доларів - восени, третій в розмірі 1,5 млрд доларів - в 2021 році.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство фінансів заявило, що текст меморандуму співпраці з Міжнародним валютним фондом буде опубліковано після його прийняття радою директорів фонду.

Тим часом Україна згідно з проектом Меморандуму, зобов'язується посилити процес добору суддів - про це сказано в проекті меморандуму.