У Житомирській області хочуть в шість разів зменшити кількість районів

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді пропонує створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, зокрема, пропонується створити 4 укрупнених райони Житомирської області замість 23 нинішніх.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Пропонується створити Житомирський район (населення 617,1 тис. осіб) з центром у Житомирі, Коростенський (262,1 тис.) з центром у Коростені, Новоград-Волинський (171,7 тис.) з центром у Новоград-Волинському і Бердичівський (169,3 тис.) з центром в Бердичеві.

На сьогодні Житомирська область поділена на 23 райони.

Житомирська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27.

Також Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх.

Крім того, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 5 укрупнених районів у Сумській області замість 18 нинішніх.