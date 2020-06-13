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13 червня 2020, субота, 16:18 5
Кабмін 2020-06-13T16:22:52+03:00
Українські Новини
У Черкаській області можуть створити 4 району замість 20

У Черкаській області можуть створити 4 району замість 20

Ольга Фандорина
Кабмін, Черкаська область, Укрупнення районів
Черкаси. Фото: in.ck.ua
Черкаси. Фото: in.ck.ua

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 4 укрупнених районів Черкаської області замість нинішніх 20, тоді як у всій Україні хочуть створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 12 червня, передають Українські Новини.

Пропонується створити Черкаський район (населення 581,4 тис.) з центром у Черкасах, Уманський (257,5 тис.) з центром в Умані, Звенигородський (225,2 тис.) з центром у Звенигородці, Золотоніський (142,3 тис.) з центром у Золотоноші.

Крім того, в Житомирській області хочуть в шість разів зменшити кількість районів.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин в 24 областях. Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27.

Тим часом Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх.

 

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