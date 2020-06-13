У Черкаській області можуть створити 4 району замість 20

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 4 укрупнених районів Черкаської області замість нинішніх 20, тоді як у всій Україні хочуть створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 12 червня, передають Українські Новини.

Пропонується створити Черкаський район (населення 581,4 тис.) з центром у Черкасах, Уманський (257,5 тис.) з центром в Умані, Звенигородський (225,2 тис.) з центром у Звенигородці, Золотоніський (142,3 тис.) з центром у Золотоноші.

Крім того, в Житомирській області хочуть в шість разів зменшити кількість районів.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин в 24 областях. Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27.

Тим часом Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх.