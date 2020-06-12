Кабмін пропонує скоротити кількість районів в Донецькій області в 2 рази

12 червня Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх. Рішення було прийнято під час засідання уряду, передають Українські Новини.

зокрема, пропонується створити Бахмутський район (населення 201,2 тис. осіб) з центром у Бахмуті, Волноваський (146 тис.) з центром у Волновасі, Горлівський (690,6 тис.) з центром в Горлівці, Донецький (1 503,4 тис.) з центром у Донецьку, Кальміуський (122,6 тис.) з центром у Кальміуському, Краматорський (568 тис.) з центром в Краматорську, Маріупольський (521,1 тис.) з центром у Маріуполі та Покровський (413 тис.) з центром у Покровську.

Донецька область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 10 у Криму та 7 на окупованих територіях Донбасу.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях.

Тим часом президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.