підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 17:19 6
Кабмін 2020-06-12T17:36:09+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує скоротити кількість районів в Донецькій області в 2 рази

Кабмін пропонує скоротити кількість районів в Донецькій області в 2 рази

Елизавета Кесельман
Децентралізація, районування, Нові райони Донецької області
Донецьк. Фото: 62.ua
Донецьк. Фото: 62.ua

12 червня Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх. Рішення було прийнято під час засідання уряду, передають Українські Новини.

зокрема, пропонується створити Бахмутський район (населення 201,2 тис. осіб) з центром у Бахмуті, Волноваський (146 тис.) з центром у Волновасі, Горлівський (690,6 тис.) з центром в Горлівці, Донецький (1 503,4 тис.) з центром у Донецьку, Кальміуський (122,6 тис.) з центром у Кальміуському, Краматорський (568 тис.) з центром в Краматорську, Маріупольський (521,1 тис.) з центром у Маріуполі та Покровський (413 тис.) з центром у Покровську.

Донецька область. Скріншот: YouTube/КабмінДонецька область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 10 у Криму та 7 на окупованих територіях Донбасу.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях.

Тим часом президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.

Більше новин про: Децентралізація районування Нові райони Донецької області

Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним
Новини
Кабмін пропонує скоротити кількість районів в Донецькій області в 2 рази 17:19
Справа Гандзюк. Суд дозволив примусово привести Мангера для обрання запобіжного заходу 17:06
У СБУ розповіли, що ще не проводили перевірку надійності голови ДКАУ Усова, – ЗМІ 17:06 Документ
Після невеликого зростання гривня просіла. Курс НБУ на 15 червня 16:56
У Харківській області пропонують створити 7 районів замість існуючих 27 16:54
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
більше новин
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok