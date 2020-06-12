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12 червня 2020, пʼятниця, 19:10 16
Кабмін 2020-06-12T20:30:01+03:00
Українські Новини
Уряд хоче зробити в чотири рази менше районів у Волинській області

Уряд хоче зробити в чотири рази менше районів у Волинській області

Валерия Драгомирова
Кабмін, Волинська область, позачергове засідання, Укрупнення районів
Луцьк
Луцьк

Кабмін запропонував Верховній Раді замінити у Волинській області 16 нинішніх районів на 4 укрупнених в контексті переформування 490 районів України в 129.

Рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Центрами чотирьох укрупнених районів стануть Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський, Камінь-Каширський.

Луцький район пропонується збільшити за рахунок включення в нього Рожищенського, Горохівського та Ківерцівського районів.

Після укрупнення населення Луцького району складе 457,3 тис. жителів.

До складу Ковельського району передбачається включити Шацький, Любомльський, Турійський, Ратнівський та Старовижівський райони.

Населення цього району в такому випадку складе 271 тис. чоловік.

Володимир-Волинський район пропонується розширити за рахунок включення в нього Локачинського та Іваничівського районів.

У ньому проживатимуть 174,7 тис. жителів.

У Камінь-Каширський район заплановано включити Любешівський та Маневицький райони.

Його населення складе 132,4 тис. осіб.

Волинська область. Скріншот: YouTube/КабмінВолинська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 12 червня, Кабмін запланував позачергове засідання для затвердження плану створення районів.

Так, в Херсонській області планується створити 3 райони замість 18.

Тим часом в Житомирській області районів буде в шість разів менше – 4

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