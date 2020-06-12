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12 червня 2020, пʼятниця, 19:48 6
Кабмін 2020-06-12T20:30:01+03:00
Українські Новини
Кабмін пропонує замість 21 району Кіровоградської області зробити 4

Кабмін пропонує замість 21 району Кіровоградської області зробити 4

Кира Молчанова
Кіровоградська область, районування, нові райони, нові райони Кіровоградської області
Кропивницький. Кіровоградська область. Кplanetofhotels.com
Кропивницький. Кіровоградська область. Кplanetofhotels.com

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 4 укрупнених райони Кіровоградської області замість 21 нинішнього, загалом уряд пропонує створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Пропонується створити Голованівський район (населення 124,9 тис. осіб) з центром в Голованівську, Кропивницький (448,1 тис.) з центром у Кропивницькому, Новоукраїнський (142,7 тис.) з центром у Новоукраїнці, Олександріївський (229,8 тис.) з центром в Олександрії.

Кіровоградська область. Скріншот: YouTube/КабмінКіровоградська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 5 укрупнених районів у Сумській області замість 18 нинішніх.

Також районів Херсонської області хочуть збільшити з 18 до 3.

Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх.

Крім того, у Кабміні пропонують з 19 районів Миколаївської області зробити.

Також влада пропонує скоротити кількість районів у Львівській області з 20 до 7.

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