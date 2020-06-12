підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 17:59 10
Кабмін 2020-06-12T18:40:43+03:00
Українські Новини
З 18 районів Сумської області хочуть зробити 5

З 18 районів Сумської області хочуть зробити 5

Кира Молчанова
Децентралізація, райони, Нові райони Сумської області
Місто Суми.
Місто Суми. "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання"

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 5 укрупнених районів у Сумській області замість 18 нинішніх.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Пропонується створити Сумський район (населення 405,9 тис. осіб) з центром у Сумах, Конотопський (204,2 тис.) з центром у Конотопі, Охтирський (укр. Охтирський, 169,2 тис.) з центром в Охтирці (укр. Охтирка), Роменський (113,7 тис.) з центром у Ромнах, Шосткинський (188,5 тис.) з центром у Шостці.

Миколаївська область. Скріншот: YouTube/КабмінСумська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляють Українські Новини, Кабмін пропонує створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.

Вже є пропозиції щодо укрупнення кількох районів.

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27.

12 червня Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях.

Тим часом президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.

Більше новин про: Децентралізація райони Нові райони Сумської області

Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним
Новини
З усіх країн ЄС тільки дві не пройшли пік епідемії коронавірусу 18:55
Райони Херсонської області хочуть збільшити з 18 до 3 18:45
Забезпечення судами обвинувальних вироків не входить у завдання голови Верховного суду, — Кузьмін 18:28
Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними 18:18
З 18 районів Сумської області хочуть зробити 5 17:59
більше новин
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
Владі соромно зізнатися, що Гончарука звільнили на вимогу олігархів, - Карасьов 12:15
Єрмак ставить свою людину Козлова на заступника голови ДБР, - Лерос 14:15
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
більше новин
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok