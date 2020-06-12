З 18 районів Сумської області хочуть зробити 5

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 5 укрупнених районів у Сумській області замість 18 нинішніх.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Пропонується створити Сумський район (населення 405,9 тис. осіб) з центром у Сумах, Конотопський (204,2 тис.) з центром у Конотопі, Охтирський (укр. Охтирський, 169,2 тис.) з центром в Охтирці (укр. Охтирка), Роменський (113,7 тис.) з центром у Ромнах, Шосткинський (188,5 тис.) з центром у Шостці.

Сумська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляють Українські Новини, Кабмін пропонує створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.

Вже є пропозиції щодо укрупнення кількох районів.

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27.

12 червня Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях.

Тим часом президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.