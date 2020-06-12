Райони Херсонської області хочуть збільшити з 18 до 3

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 3 укрупнених райони Херсонської області замість 18 нинішніх.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Пропонується створити Херсонський район (населення 591,5 тис. осіб) з центром у Херсоні, Новокаховський (158,1 тис.) з центром у Новій Каховці і Генічеський (122,4 тис.) з центром у Генічеську.

Херсонська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляють Українські Новини, Кабмін пропонує створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.

Вже є пропозиції щодо укрупнення кількох районів.

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27.

12 червня Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях.

Тим часом президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.