підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 18:45 6
Кабмін 2020-06-12T19:00:01+03:00
Українські Новини
Райони Херсонської області хочуть збільшити з 18 до 3

Райони Херсонської області хочуть збільшити з 18 до 3

Кира Молчанова
Децентралізація, районування, Нові райони Херсонської області
Сквер Потьомкіна. Фото: Вікіпедія
Сквер Потьомкіна. Фото: Вікіпедія

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 3 укрупнених райони Херсонської області замість 18 нинішніх.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Пропонується створити Херсонський район (населення 591,5 тис. осіб) з центром у Херсоні, Новокаховський (158,1 тис.) з центром у Новій Каховці і Генічеський (122,4 тис.) з центром у Генічеську.

Херсонська область. Скріншот: YouTube/КабмінХерсонська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляють Українські Новини, Кабмін пропонує створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.

Вже є пропозиції щодо укрупнення кількох районів.

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27.

12 червня Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях.

Тим часом президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.

Більше новин про: Децентралізація районування Нові райони Херсонської області

Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним
Новини
З усіх країн ЄС тільки дві не пройшли пік епідемії коронавіруса 18:55
Райони Херсонської області хочуть збільшити з 18 до 3 18:45
Забезпечення судами обвинувальних вироків не входить у завдання голови Верховного суду, — Кузьмін 18:28
Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними 18:18
З 18 районів Сумської області хочуть зробити 5 17:59
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
Владі соромно зізнатися, що Гончарука звільнили на вимогу олігархів, - Карасьов 12:15
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
більше новин
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok