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12 червня 2020, пʼятниця, 16:35 6
Кабмін 2020-06-12T17:41:17+03:00
Українські Новини
Влада пропонує скоротити кількість районів у Львівській області з 20 до 7

Влада пропонує скоротити кількість районів у Львівській області з 20 до 7

Елизавета Кесельман
Червоноград, львівська область, Львів, Стрий, районування, нові райони, Яворів, Золочів, нові райони Львівської області
Львів. Фото: pixabay
Львів. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів під час позачергового засідання уряду запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Львівській області замість нинішніх 20, загалом, зменшивши майже в чотири рази кількість районів в Україні.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Пропонується створити Дрогобицький район (населення-239 тис. осіб) з центром у Дрогобичі, Золочівський (163,3 тис.) з центром у Золочеві, Львівський (1 124,4 тис.) з центром у Львові, Самбірський (227,7 тис.) з центром у Самборі, Стрийський (327,7 тис.) з центром у Стрию, Червоноградській (233 тис.) з центром у Червонограді, Яворівський (206,9 тис.) з центрів в Яворові.

Кабмін пропонує Раді створити 7 укрупнених районів у Львівській області. Скріншот відео youtube/ КабмінКабмін пропонує Раді створити 7 укрупнених районів у Львівській області. Скріншот відео youtube/ Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівецькій області пропонують створити 3 райони замість нинішніх 11, у Вінницькій області 5 замість 27, а в Київській запропонували створити 6 районів замість нинішніх 25.

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