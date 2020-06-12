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12 червня 2020, пʼятниця, 17:30 15
Кабмін 2020-06-12T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Кабміні пропонують з 19 районів Миколаївської області зробити 4

У Кабміні пропонують з 19 районів Миколаївської області зробити 4

Кира Молчанова
Миколаївська область, Миколаїв, Первомайськ, районування, нові райони, Баштанка, нові райони Миколаївської області
Миколаївська міськрада. Фото: Миколаївська міськрада
Миколаївська міськрада. Фото: Миколаївська міськрада

У п'ятницю, 12 червня, на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 4 укрупнених району Миколаївської області замість 19 нинішніх, загалом, Кабмін хоче зменшити майже в чотири рази кількість районів в Україні.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Пропонується створити Баштанський район (населення 140,5 тис. осіб) з центром у Баштанці, Вознесенський район (182,5 тис.) з центром у Вознесенську, Миколаївський район (656,3 тис.) з центром у Миколаєві та Первомайський (151,8 тис.) з центром у Первомайську.

Як повідомляють Українські Новини, Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин в 24 областях.

Крім того, влада пропонує скоротити кількість районів у Львівській області з 20 до 7.

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