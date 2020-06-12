Сьогодні Кабмін проведе позачергове засідання для затвердження плану створення районів

У п'ятницю, 12 червня, Кабінет Міністрів проведе позачергове засідання уряду, в ході якого будуть розглядати та затверджувати план створення районів, в той час, як в Київській області може залишитися в п'ять разів менше районів.

Про це в ході пресконференції в четвер повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль , передають Українські Новини.

"У цю п'ятницю ми маємо намір провести позачергове засідання уряду, на якому плануємо розглянути та затвердити план створення районів",- сказав він.

При цьому прем'єр-міністр не виключає можливості розгляду інших питань.

Як повідомляли Українські Новини, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що планується завершення реформи децентралізації в 2020 році.

Так, Кабінет Міністрів, згідно з графіком реформи децентралізації, повинен до 15 червня подати до Верховної Ради на затвердження перелік нових районів, а Рада - затвердити його до липня для того, щоб місцеві вибори восени відбулися на новій адміністративно-територіальній основі.

Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префекти до березня 2021.