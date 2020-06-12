Кабмін пропонує в 4 рази скоротити кількість районів в Рівненській області

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 4 укрупнених райони Рівненської області замість нинішніх 16.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Центрами нових районів пропонується визначити Рівне, Сарни, Дубно та Вараш.

При цьому Рівненський район буде в 4 рази більше за інших, його населення складе 634,9 тис. жителів.

В його склад увійдуть Острозький, Здолбунівський, Гощанський, Корецький, Костопільський та Березнівський райони.

Сарненський район буде збільшено до 213 тис. жителів шляхом приєднання Рокитнівського та Дубровицького районів.

У Дубенський район передбачається включити Радивилівський, Млинівський та Демидівський райони, і його населення в такому випадку складе 170,4 тис. осіб.

Своєю чергою Володимирецький і Зарічненський райони будуть об'єднані в Варашский район з населенням 139 тис. жителів.

Рівненська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляють Українські Новини, Кабмін пропонує створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.

Вже є пропозиції щодо укрупнення кількох районів.

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді створити 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27.

12 червня Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді створити 8 укрупнених районів у Донецькій області замість 18 нинішніх.

Також Кабмін затвердив території 1 470 теробщин у 24 областях.

Тим часом президент Володимир Зеленський пропонує ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.