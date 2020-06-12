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  • У Кабміні пропонують створити 5 районів Вінницької області замість 27: повний список районів
12 червня 2020, пʼятниця, 16:14 9
Кабмін 2020-06-12T17:15:02+03:00
Українські Новини
У Кабміні пропонують створити 5 районів Вінницької області замість 27: повний список районів

У Кабміні пропонують створити 5 районів Вінницької області замість 27: повний список районів

Елизавета Кесельман
Вінницька область, Могилів-Подільский, Вінниця, нові райони, Гайсин, Тульчин, Хмільник, Нові райони Вінницької області
Кабмін
Кабмін

Під час позачергового засідання уряду Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити майже в чотири рази кількість районів в Україні, зокрема, створити 5 укрупнених районів у Вінницькій області замість нинішніх 27.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Зокрема, пропонується створити Вінницький район (населення 766,4 тис. осіб) з центром у Вінниці, Гайсинський (243,3 тис.) з центром у Гайсині, Могилів-Подільський (205,2 тис.) з центром у Могилів-Подільському, Тульчинський (157,2 тис.) з центром у Тульчині, Хмільницький (188,3 тис.) з центром у Хмільнику.

Кабмін пропонує Раді створити 6 укрупнених районів у Вінницькій області. Скріншот відео youtube/ КабмінКабмін пропонує Раді створити 5 районів Вінницької області. Скріншот відео youtube/ Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх. У їх число також входять 10 в Криму і 7 на окупованих територіях Донбасу. Так, замість 25 укрупнених районів у Київській області в уряді запропонували створити шість районів.

Крім того, уряд пропонує створити 3 укрупнених райони Чернівецької області замість 11.

 

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