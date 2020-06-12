У Кабміні пропонують створити 5 районів Вінницької області замість 27: повний список районів

Під час позачергового засідання уряду Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити майже в чотири рази кількість районів в Україні, зокрема, створити 5 укрупнених районів у Вінницькій області замість нинішніх 27.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

Зокрема, пропонується створити Вінницький район (населення 766,4 тис. осіб) з центром у Вінниці, Гайсинський (243,3 тис.) з центром у Гайсині, Могилів-Подільський (205,2 тис.) з центром у Могилів-Подільському, Тульчинський (157,2 тис.) з центром у Тульчині, Хмільницький (188,3 тис.) з центром у Хмільнику.

Кабмін пропонує Раді створити 5 районів Вінницької області. Скріншот відео youtube/ Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх. У їх число також входять 10 в Криму і 7 на окупованих територіях Донбасу. Так, замість 25 укрупнених районів у Київській області в уряді запропонували створити шість районів.

Крім того, уряд пропонує створити 3 укрупнених райони Чернівецької області замість 11.