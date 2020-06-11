Венедіктова ще обдумує запобіжний захід Порошенку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова все ще думає, яке клопотання подавати до суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому президенту Петру Порошенку, якому повідомили про підозру.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Думаємо ще", - сказала вона.

З її слів, досі розглядається питання щодо обрання екс-президенту запобіжного заходу у вигляді арешту.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Крім того, Порошенко намагався покинути будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру.

А після "втечі" з Держбюро розслідувань Порошенко увірвався до генпрокурора Ірини Венедиктової. Вона вважає метою візиту екс-президента Петра Порошенка в Офіс генпрокурора створення чергового шоу.

Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського за його переслідування. Тим часом ДБР має намір ще багато разів викликати Порошенко на допити.