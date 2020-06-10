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10 червня 2020, середа, 18:51 493
Верховна Рада і партії 2020-06-10T19:45:01+03:00
Українські Новини
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування

Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування

Надежда Комендантова
Петро Порошенко, Євросолідарність, Ірина Венедіктова
Петро Порошенко. Фото: Євросолідарність
Петро Порошенко. Фото: Євросолідарність

Генпрокурор Ірина Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського на незаконні дії щодо переслідування Петра Порошенка.

Про це п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив після того, як разом з народними депутатами та адвокатами вийшов з Генпрокуратури, повідомляє сайт партії.

Він також наголосив, що Ірина Венедіктова не захотіла обговорювати з народними депутатами з "Європейської Солідарності" численні процесуальні порушення з боку Офісу Генпрокурора і втекла з кабінету.

"Ми твердо переконані по сьогоднішнім діям, що Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського з вулиці Банкової. Ми переконані, що тут є склад кримінального злочину – втручання в діяльність Генерального прокурора з боку або Офісу президента або президента. І сьогодні намагаючись це зробити, вони де-факто вручають підозру двом – Порошенку і Зеленському", – зазначив п’ятий Президент.

"Я наголошую, що країна повертається у часи Януковича. Я ще раз наголошую, що це немає ніякої іншої назви, ніж політичні переслідування опозиції і її лідера. Єдине, що вони придумали, це "треш" у вигляді того, що я на посаді президента намагався захопити державну владу, намагався здійснити державну зраду або якісь інші дурниці, які були блискуче прокоментовані людиною, яка до мене точно не ставиться із симпатією – 100% людиною Зеленського колишнім Генеральним прокурором Рябошапкою", – нагадав Порошенко.

"Ми будемо вимагати як невідкладної зустрічі з Генеральним прокурором, в тому числі, наголошую, що відповідно до законодавства, автором якого я є, змін до Конституції, які я вніс, зареєстрував і провів в першому читанні, Генеральний прокурор зобов’язаний брати участь у врученні підозри, якщо вважає за потрібне. Ми приїхали для того, щоб отримати підозру. Після цього, поспілкувавшись з нами близько 40 хвилин, Генеральний прокурор втекла. Ми повідомили, що ми в будь-який час готові знову приїхати до неї, залишили телефони. І як тільки вона звільниться, ми приїдемо до неї для в тому числі здійснення дій", – наголосив Порошенко.

Він також повідомив, що під час зустрічі з Венедіктовою народні депутати вимагали виконання законних процесуальних дій, які саботує Офіс генпрокурора. "Робить слідчі дії і відповідайте на питання щодо нереєстрації в Єдиному реєстрі справи про перешкоджання народному депутату, не реєстрації в Єдиному реєстрі справи про перешкоджання діяльності журналістів, не реєстрації справи проти працівників ДБР за перевищення владних повноважень під час організації без рішення суду штурму музею, інших позицій процесуальних порушень, які були брутальні", – повідомив Петро Порошенко.

"Ми намагалися зупинити свавілля. Я можу лише сподіватися, що нас почули і вони змінять позицію. Якщо ні – окремо хочу наголосити: ми не просто не ухиляємося від слідчих дій. Ми прийшли до генеральної прокуратури – ви всі є свідками. У вас є що? Пред’являємо. Покажіть людям – і над вами буде весь світ сміятися, бо якщо п’ятий Президент України намагався захопити державну владу виконанням своїх Конституційних повноважень, призначаючи керівництво тих чи інших підрозділів збройних формувань – це є ніщо інше, як переслідування опозиції", – наголосив Порошенко.

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