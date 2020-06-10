Після "втечі" з ДБР Порошенко увірвався до Венедіктової і вимагав повторного оголошення про підозру

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє про тиск з боку колишнього Президента Петра Порошенка, якому в середу оголосили про підозру у ДБР, щодо повторного оголошення про підозру.

Про це вона заявила у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Після відмови отримувати документи народний депутат разом з колегами по фракції, адвокатами та охоронцями з'явився в приміщенні Офісу генерального прокурора. При цьому під приводом невідкладного прийому з розслідування низки кримінальних проваджень парламентарі просто увірвалися в мій кабінет, пошкодивши речі працівників охорони. Ви думаєте ми обговорювали проблеми їх виборців або народні депутати представляли інтереси народу? Зовсім ні, вони прийшли з іншою метою. Хоча будь-які пропозиції, вказівки й вимоги народного депутата щодо досудового слідства неправомірні. Тому неправомірним є і тиск на генерального прокурора вимагати повторно повідомити про підозру, що фактично означає повторне вчинення процесуальної дії, яке вже було виконано в присутності адвокатів депутата в приміщенні ДБР", — заявила вона.

Вона зазначила, що Порошенко в присутності адвокатів, понятих, слідчого і прокурора відмовився від підписання та отримання письмового повідомлення про підозру, пам'ятки про процесуальні права та обов'язки підозрюваного, а також клопотання про обрання запобіжного заходу та повісток про виклик на допит у якості підозрюваного.

Венедиктова підкреслює, що чинним законодавством не передбачено повторне повідомлення про підозру у скоєнні кримінального злочину.

Вона вважає метою візиту Порошенка в Офіс генпрокурора створення чергового шоу.

"Прокуратура не може піддаватися на провокації та маніпуляції, а діє виключно законно і поза політикою", - сказала вона.

Венедіктова заперечує, що справу проти Порошенка є політичною.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко після загрози силового приводу сам з'явився на допит в ДБР, де Офіс генерального прокурора повідомив йому про підозру.

Раніше в інтерв'ю Українським Новинам генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявила, що готова при наявності достатніх підстав і доказів підписати підозру колишньому президенту Петру Порошенку.