ДБР планує ще багато разів викликати Порошенка на допити

Державне бюро розслідувань (ДБР) має намір ще неодноразово викликати колишнього Президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру, на допити.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Ще багато разів будемо викликати", — сказало джерело.

З слів співрозмовника, виклики на допити стосуватимуться різних кримінальних проваджень.

При цьому він не уточнив, коли відбудеться наступний допит Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР викликало Порошенка на допит на 10 червня.

У будівлі ДБР йому повідомили про підозру прокурори Офісу генпрокурора. Підозра Порошенко стосується незаконного призначення Семочко заступник голови Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, Порошенко намагався покинути будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру.

Тим часом після "втечі" з Держбюро розслідувань Порошенко увірвався до генпрокурора Ірини Венедіктової.