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10 червня 2020, середа, 12:24 49
Силові структури 2020-06-12T04:00:35+03:00
Українські Новини
Підозра Порошенкові стосується незаконного призначення Семочка заступником глави Служби зовнішньої розвідки

Підозра Порошенкові стосується незаконного призначення Семочка заступником глави Служби зовнішньої розвідки

Валерия Драгомирова
Генпрокуратура, Генпрокурор, ДБР, Петро Порошенко, Ірина Венедіктова
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому Президенту Петру Порошенкові, який після загрози силового приводу сам прийшов на допит у ДБР.

Про це повідомляє ДБР у Twitter, передають Українські Новини.

"О 11:40 прокурори, за дорученням генпрокурора, повідомили про підозру Порошенку", — сказано в повідомленні.

За даними ДБР, Порошенко відмовлявся від участі в допиті і намагався покинути будівлю ДБР.

(Новина доповнена подробицями)

Підозра, про яку Офіс генерального прокурора повідомив колишньому президентові Петрові Порошенкові, стосується незаконного призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це Українським Новинам повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Підозра по Семочку", - сказав співрозмовник.

В Офісі генерального прокурора повідомили Українським Новинам, що підозра стосується підбурювання екс-президентом глави Служби зовнішньої розвідки до перевищення повноважень у 2018 році.

За даними Офісу, у 2018 році Порошенко підбурив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень, тобто до вчинення злочинів за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 і ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в інтерв'ю Українським Новинам генеральна прокурор Венедіктова Ірина заявила, що готова при наявності достатніх підстав і доказів підписати підозру колишньому президенту Петру Порошенку.

Раніше в ДБР повідомили, якщо Петро Порошенко не з'явиться на допит 29 травня, до нього застосують силовий привід.

5 грудня Роман Труба повідомив журналістам, що бюро готує проєкт підозри щодо незаконного призначення Семочко на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

12 квітня колишній президент Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у цивільної дружини Семочка.

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