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10 червня 2020, середа, 17:27 8
Силові структури 2020-06-10T18:00:35+03:00
Українські Новини
Порошенко намагався залишити будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру

Порошенко намагався залишити будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру

Кира Молчанова
Генпрокуратура, ДБР, Петро Порошенко, Ірина Венедиктова

Генеральна прокуратура повідомляла про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку, опублікувано відеоматеріал.

Відео опубліковано на офіційному сайті ДБР.

"Сьогодні, 10 червня 2020 року в приміщенні апарату Державного бюро розслідувань прокурорами офісу генерального прокурора за дорученням Генерального прокурора Порошенка Петра Олексійовича повідомлено про кримінальне провадження, в якому він підозрюється у схилянні вищої військової посадової особи, а саме – глави зовнішньої розвідки України до здійснення дії, що явно перевищує його повноваження, здійсненого в умовах особливого періоду шляхом віддання злочинного наказу, тобто до скоєння злочинів за ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 і ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу", — розповів на відео начальник відділу ЗСУ ГРП Вадим Приймачок.

На відео видно, як після зачитування тексту підозри Порошенко відмовляється від участі в допиті і намагався покинути будівлю ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, підозра стосується підбурювання експрезидентом голови Служби зовнішньої розвідки до перевищення повноважень у 2018 році.

В інтерв'ю Українським Новинам генеральний прокурор Венедиктова Ірина заявила, що готова при наявності достатніх підстав і доказів підписати підозра колишньому президенту Петру Порошенку.Також в ДБР повідомили, якщо Петро Порошенко не з'явиться на допит 29 травня, до нього застосують силовий привід.

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