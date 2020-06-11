Долар продовжує падати. Курс валют на 11 червня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 11 червня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 червня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,0257 1 долар США 26,6367 1 швейцарський франк 28,1453 10 єн 2,4792 10 російських рублів 3,8791 1 євро 30,2859

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень в Україні курс долара до гривні демонстрував динаміку зниження на 0,6-0,8%. Після двотижневого зростання долар в обмінниках почав падати.

Також усереду курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 червня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,37 коп. до 26,5335 UAH/USD.

Курс продажу готівкового долара знизився у вівторок, 9 червня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 на 3,07% до 26,7636 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,52 коп. до 26,4727 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінниках 5 червня.