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11 червня 2020, четвер, 05:00 6
Фінанси 2020-06-11T05:00:01+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падати. Курс валют на 11 червня

Долар продовжує падати. Курс валют на 11 червня

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, обмін валют, курс гривні, Офіційний курс
Гривня.
Гривня.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 11 червня, на 0,45 коп. до 26,6367 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 червня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,0257
1 долар США 26,6367
1 швейцарський франк 28,1453
10 єн 2,4792
10 російських рублів 3,8791
1 євро 30,2859

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень в Україні курс долара до гривні демонстрував динаміку зниження на 0,6-0,8%. Після двотижневого зростання долар в обмінниках почав падати.

Також усереду курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 червня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,37 коп. до 26,5335 UAH/USD.

Курс продажу готівкового долара знизився у вівторок, 9 червня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 на 3,07% до 26,7636 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,52 коп. до 26,4727 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінниках 5 червня.

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