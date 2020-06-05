Після двотижневого зростання долар в обмінниках падає

Курс продажу готівкового долара з 29 травня по 5 червня в обмінних пунктах київських банків знизився на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс купівлі знизився на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD після двотижневого зростання. Водночас з січня по квітень ВВП України впав на 5%.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 32,18 коп. до 29,6349 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 35,66 коп. до 30,2445 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 5 червня 26,5479 26,7943 29,6349 30,2445 3,3400 3,9100 Порівняно з 29 травня -0,2229 -0,2447 0,3218 0,3566 0,1000 0,0400

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

З 22 по 29 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 12,32 коп. до 27,0390 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 14,87 коп. до 26,7708 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-8 червня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD, тоді, як на міжбанку гривня також зміцнилася.