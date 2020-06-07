За минулий тиждень курс долара в Україні знизився

З 29 травня по 5 червня курс продажу готівкового долара після зміцнення гривні в четвер в обмінних пунктах київських банків після двотижневого зростання знизився на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс купівлі знизився на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 32,18 коп. до 29,6349 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 35,66 коп. до 30,2445 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 5 червня 26,5479 26,7943 29,6349 30,2445 3,3400 3,9100 Порівняно з 29 травня -0,2229 -0,2447 0,3218 0,3566 0,1000 0,0400

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Крім того, в Україні після двотижневого зростання долар в обмінниках падає. Курс продажу знизився на 24,47 копійок, а курс купівлі знизився на 22,29 копійок.Тим часом Національний банк підвищив курс гривні на довгі вихідні 5-8 червня на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.