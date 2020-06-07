підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 червня 2020, неділя, 13:14 6
Економіка 2020-06-07T14:00:01+03:00
Українські Новини
За минулий тиждень курс долара в Україні знизився

За минулий тиждень курс долара в Україні знизився

Ольга Фандорина
курс долара, курс гривні, курс долара до гривні, курс гривні до долара
Долари, гривні
Долари, гривні

З 29 травня по 5 червня курс продажу готівкового долара після зміцнення гривні в четвер в обмінних пунктах київських банків після двотижневого зростання знизився на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс купівлі знизився на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 32,18 коп. до 29,6349 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 35,66 коп. до 30,2445 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 5 червня 26,5479 26,7943 29,6349 30,2445 3,3400 3,9100
Порівняно з 29 травня -0,2229 -0,2447 0,3218 0,3566 0,1000 0,0400

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Крім того, в Україні після двотижневого зростання долар в обмінниках падає. Курс продажу знизився на 24,47 копійок, а курс купівлі знизився на 22,29 копійок.Тим часом Національний банк підвищив курс гривні на довгі вихідні 5-8 червня на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.

Більше новин про: курс долара курс гривні курс долара до гривні курс гривні до долара

Гривня продовжує рости в ціні. Курс НБУ на 9 червн...
Долар продовжує падати після вихідних. Курс валют ...
НБУ зміцнив гривню на п'ятницю і святкові вихідні....
Після двотижневого зростання долар в обмінниках па...
У Києві за добу наполовину впала захворюваність коронавірусом: 2 людини померли
Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи
Новини
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків 14:00
За минулий тиждень курс долара в Україні знизився 13:14
У Києві за добу наполовину впала захворюваність коронавірусом: 2 людини померли 12:39
Кількість проведених ПЛР-тестів і тестів на антитіла до коронавирусу знижується 11:35
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
більше новин
За добу на Донбасі поранили 5 українських військових 10:36
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
Нардеп оприлюднив запис обговорення хабарів у тернопільській Службі автодоріг 15:39
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію
Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі 17:22
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
Кількість нових заражених коронавірусом за добу трохи зменшилася 09:51 Інфографіка
більше новин
В Україні вперше за три дні менше 500 осіб захворіли COVID-19: 11 людей померли від інфекції
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok