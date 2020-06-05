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05 червня 2020, пʼятниця, 10:27 6
Економіка 2020-06-05T11:45:01+03:00
Українські Новини
Долар знову просів перед вихідними. Курс валют на 5 червня

Долар знову просів перед вихідними. Курс валют на 5 червня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, обмін валют, курс гривні, курс в обмінниках
Курс долара
Курс долара

Курс продажу готівкового долара у п'ятницю, 5 червня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 5,20 коп. до 26,8076 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,55 коп. до 26,5515 UAH/USD порівняно з курсом валют в обміннках 4 червня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,62 коп. до 29,5879 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 14,53 коп. до 30,1842 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,5515 26,8076 29,5879 30,1842 3,33 3,92
Максимальний 26,6500 27,2000 30,0000 30,5400 3,76 5,00
Мінімальний 26,4400 26,7000 28,8500 29,8900 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз, що буде з курсом валюти в червні 2020 року, а також які фактори можуть вплинути на курс валют в Україні у перший місяць літа.

Також  в січні-березні ВВП України знизився на 1,5%, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює падіння ВВП України в січні-квітні на 5%.

Тим часом ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в цьому році через коронавірус.

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