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10 червня 2020, середа, 10:47 12
Економіка 2020-06-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро після падіння почали дорожчати. Курс валют на 10 червня

Долар і євро після падіння почали дорожчати. Курс валют на 10 червня

Анна Рудык
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Курс долара. Фото: pixabay
Курс долара. Фото: pixabay

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 червня на 5,29 коп. до 26,7906 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,37 коп. до 26,5335 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,46 коп. до 29,6697 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,42 коп. до 30,2523 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,5335 26,7906 29,6697 30,2523 3,39 3,91
Максимальний 26,6700 27,1000 30,0000 30,7000 3,79 4,10
Мінімальний 26,4200 26,6800 28,9000 29,9500 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, у травні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків й інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 1,5% до 519,651 млрд гривень.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 червня, на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD.

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