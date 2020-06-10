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10 червня 2020, середа, 05:00 5
Фінанси 2020-06-10T05:30:02+03:00
Українські Новини
Курс валют на середу: гривня впала після тривалого зростання

Курс валют на середу: гривня впала після тривалого зростання

Елена Новикова
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Курс НБУ на 10 червня
Курс НБУ на 10 червня

В той час, як курс продажу готівкового доллара в київських обмінниках  після двотижневого зростання з 29 травня по 5 червня знизився до 26,7943 UAH/USD, курс купівлі - до 26,5479 UAH/USD, Національний банк знизив на 4,07 коп. до 26,6412 UAH/USD офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 червня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 червня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют

Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,7175
1 долар США 26,6005
1 швейцарський франк 27,7580
10 ієн 2,4359
10 російських рублів 3,8778
1 євро 30,1477

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 9 червня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 5 червня до 26,7636 UAH/USD, курс купівлі знизився до 26,4727 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що фінансисти прогнозують, що курс гривні у червні встановиться на рівні 26-27 UAH/USD.

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