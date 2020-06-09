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09 червня 2020, вівторок, 10:50 11
Фінанси 2020-06-09T12:45:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро впали після святкових вихідних. Курс валют на 9 червня

Долар і євро впали після святкових вихідних. Курс валют на 9 червня

Анна Рудык
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Долар
Долар

Курс продажу готівкового долара у вівторок, 9 червня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 3,07% до 26,7636 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,52 коп. до 26,4727 UAH/USD порівняно з курсом валют в обмінниках 5 червня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,64 коп. до 29,5985 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,12 коп. до 30,2333 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,4727 26,7636 29,5985 30,2333 3,37 3,95
Максимальний 26,5800 27,1000 30,0000 30,7000 3,78 5,00
Мінімальний 26,3000 26,6100 28,9000 29,8900 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Тим часом економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Також партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм може зрости до 30 гривень за долар.

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