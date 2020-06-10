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10 червня 2020, середа, 14:25 12
Медицина 2020-06-10T17:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні дефіцит лікарів-епідеміологів становить майже 50%, - Моз

В Україні дефіцит лікарів-епідеміологів становить майже 50%, - Моз

Анна Рудык
МОЗ, Максим Степанов, Лікарі, коронавірус в Україні, Епідеміологи, вірусолог, дефіцит лікарів
Моз України. Фото: gordonua.com
Моз України. Фото: gordonua.com

Дефіцит лікарів-епідеміологів під час епідемії коронавірусу в Україні становить 48%, вірусологів - 41% в той час, як 9 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 525 до 28 381, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 833 порівняно з попередньою добою.

Про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах становить 48%, лікарів-лаборантів - 51%, лікарів-вірусологів - 41%", - сказав він.

За словами міністра, планується переучувати лікарів, щоб забезпечити мінімальну потребу в епідеміологах, вірусологах і лікарів-лаборантах.

Як повідомляли Українські Новини, на початку епідемії коронавірусу Міністерство охорони здоров'я констатує дефіцит в Україні лікарів деяких спеціалізацій, в тому числі сімейних лікарів, рентгенологів, інфекціоністів.

Також хворий на коронавірус лікар замість надбавки до зарплати отримав листівку з подякою від Олени Зеленської. Зазначимо, під час епідемії в Україні захворіли на коронавірус більш як 5 тисяч медпрацівників.

Тим часом в МОЗ розроблять нові тарифи на медпослуги через медреформу.

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