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09 червня 2020, вівторок, 13:59 10
Суспільство 2020-06-09T15:00:04+03:00
Українські Новини
Хворий на коронавірус лікар замість надбавки до зарплати отримав листівку з подякою від Олени Зеленської

Хворий на коронавірус лікар замість надбавки до зарплати отримав листівку з подякою від Олени Зеленської

Ирина Николенко
Лікарі, Олена Зеленська, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Тоді як міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в квітні всім медикам виплатили надбавки 300% через  боротьбу з коронавірусом, лікар Віталій Денисюк, який переніс коронавірусну інфекцію, не отримав жодних доплат, оскільки працює ортопедом-травматологом. Замість цього, перша леді Олена Зеленська надіслала йому листівку з подякою, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Листівка з вдячністю обурила лікаря Віталія Денисюка, який перехворів на коронавірус, і він опублікував про це пост на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот Facebook/Vitalii DenysiukСкріншот Facebook/Vitalii Denysiuk

Після цього Володимир Зеленський повідомив журналістам, що медик вчинив неетично і образливо. Доплата йому була не передбачена, оскільки людей від коронавірусу він не рятував.

Як повідомляє видання "Страна", Віталій Денисюк розповів, що заразився на роботі. Також негативно реагувати на слова президента він не може. Крім того, адміністрація лікарні в якій працює повідомила, що лікар не заразився на роботі.

Зі слів Віталія Денисюка, під час пандемії складно зафіксувати, що факт зараження стався не в лікарні.

Після того, як лікар отримав листівку від першої леді, йому здалося, що це розіграш. Така подяка в період нестачі грошей сприймається неоднозначно.

Також він повідомив, що його колеги, які перехворіли  на коронавірус, теж отримали листівки, але він єдиний, хто написав про це в Facebook.

Листівка з вдячністю. Фото: Facebook/Vitalii DenysiukЛистівка з вдячністю. Фото: Facebook/Vitalii Denysiuk

Раніше Українські Новини повідомляли, під час епідемії в Україні захворіли на коронавірус 5 тисяч медпрацівників.

8 червня в Україні зафіксували 394 нових випадків зараження, всього захворіли на коронавірус близько 27 856 осіб.

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