На коронавірус з початку епідемії захворіли вже 5 тис. медпрацівників, - МОЗ

5 тис. медичних працівників захворіли на коронавирусной інфекцією з початку епідемії в той час, як в Україні за останню добу підтвердили 485 нових випадків COVID-19,

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За весь час пандемії захворіли 26 999 осіб, з них 1 932 дітей і 5 050 медпрацівників", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи, а в Житомирській області вж посилили карантин через збільшення кількості хворих.

Тим часом, в Україні медики борються з коронавірусом саморобних захисних костюмах та з поліетиленовими пакетами на взуття, але тільки половину з тих, що заразилися COVID-19 лікарів визнають, як таких, що заразилися на роботі.