підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 червня 2020, неділя, 15:28 9
Медицина 2020-06-07T17:15:01+03:00
Українські Новини
На коронавірус з початку епідемії захворіли вже 5 тис. медпрацівників, - МОЗ

На коронавірус з початку епідемії захворіли вже 5 тис. медпрацівників, - МОЗ

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус у медиків, Коронавірус у лікарів
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

5 тис. медичних працівників захворіли на коронавирусной інфекцією з початку епідемії в той час, як в Україні за останню добу підтвердили 485 нових випадків COVID-19,

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За весь час пандемії захворіли 26 999 осіб, з них 1 932 дітей і 5 050 медпрацівників", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи, а в Житомирській області вж посилили карантин через збільшення кількості хворих.

Тим часом, в Україні медики борються з коронавірусом саморобних захисних костюмах та з поліетиленовими пакетами на взуття, але тільки половину з тих, що заразилися COVID-19 лікарів визнають, як таких, що заразилися на роботі.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Коронавірус у медиків Коронавірус у лікарів

У Києві за добу наполовину впала захворюваність ко...
В Києві найбільше випадків коронавірусу у медиків ...
Тільки половину з тих, що заразилися COVID-19 меди...
В Україні вперше за три дні менше 500 осіб захворі...
У Києві за добу наполовину впала захворюваність коронавірусом: 2 людини померли
Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи
Новини
Найбільше хворих на COVID-19 в Ірпені. Статистика коронавірусу в Київській області 16:34 Інфографіка
На коронавірус з початку епідемії захворіли вже 5 тис. медпрацівників, - МОЗ 15:28
На автозаправці під Житомиром побили депутата "Слуги народу" 14:57
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків 14:00
За минулий тиждень курс долара в Україні знизився 13:14
більше новин
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
"Це фарс" — Грановський спростував звинувачення Тедера у справі про ТРЦ Sky Mall 15:28
Зеленський ігнорує держрейдерство у сфері "зеленої" енергетики, – УАВЭ 17:52
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Інвестори в "зелену" енергетику вимагають від Зеленського зустрічі, – Карл Стурен 18:12
більше новин
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Кількість нових заражених коронавірусом за добу трохи зменшилася 09:51 Інфографіка
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію
Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі 17:22
Колишній штукатур і зварювальник: хто такий депутат Віктор Мялик, що має в Києві 158 квартир 11:01
Україна на карантині майже три місяці. Що дозволено і скільки залишилося до закінчення обмежень 08:55
більше новин
В Україні вперше за три дні менше 500 осіб захворіли COVID-19: 11 людей померли від інфекції
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok