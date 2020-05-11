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11 травня 2020, понеділок, 12:18 11
Суспільство 2020-05-11T13:45:02+03:00
Українські Новини
В МОЗ розроблять нові тарифи на медпослуги через медреформу

В МОЗ розроблять нові тарифи на медпослуги через медреформу

Ольга Фандорина
МОЗ, Максим Степанов, Медреформа, Коронавірус
Коронавірус. Лікар. медик. Медицина. Фото: freepik
Коронавірус. Лікар. медик. Медицина. Фото: freepik

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що Мінздрав має намір розробити нові тарифи на медичні послуги в рамках продовження медичної реформи.

Про це він повідомив в ефірі на телеканалі "Україна-24", передають Українські Новини.

"НСЗУ (Національна служба здоров'я) розрахувала тарифи, які 5 лютого затвердив Кабінет Міністрів. Ці тарифи були розраховані за 2 місяці до старту другого етапу реформи. Більшість тарифів були розроблені без консультацій з профільними лікарями, тобто їх становили чиновники, які не мають повного розуміння, як насправді працює медицина... Моз розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватися фінансування галузі в 2021 році. Нові тарифи будуть ґрунтуватися на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартів надання медичних послуг", - сказав він.

Степанов також підкреслив, що реформа, розроблена попередніми керівниками МОЗ, заснована на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив у продовженні медреформи.

Колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що ініціатива президента Володимира Зеленського по зміні її медичної реформи - це крок у минуле.

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