В МОЗ розроблять нові тарифи на медпослуги через медреформу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що Мінздрав має намір розробити нові тарифи на медичні послуги в рамках продовження медичної реформи.

Про це він повідомив в ефірі на телеканалі "Україна-24", передають Українські Новини.

"НСЗУ (Національна служба здоров'я) розрахувала тарифи, які 5 лютого затвердив Кабінет Міністрів. Ці тарифи були розраховані за 2 місяці до старту другого етапу реформи. Більшість тарифів були розроблені без консультацій з профільними лікарями, тобто їх становили чиновники, які не мають повного розуміння, як насправді працює медицина... Моз розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватися фінансування галузі в 2021 році. Нові тарифи будуть ґрунтуватися на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартів надання медичних послуг", - сказав він.

Степанов також підкреслив, що реформа, розроблена попередніми керівниками МОЗ, заснована на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив у продовженні медреформи.

Колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що ініціатива президента Володимира Зеленського по зміні її медичної реформи - це крок у минуле.