Після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко зросла

9 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 525 до 28 381, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 833 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 33,2%, кількість нових летальних випадків - на 76,9%.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 10 червня в Україні 28 381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12 769 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 525 нових випадків, одужали 357 осіб, померло 23 особи.

Таким чином, 9 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав - 525 проти 357.

Кількість нових випадків захворювання 9 червня становила 1,9% від загальної кількості зхворих на 8 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 757), в Києві (3 580) та Львівської області (2 289).

У Рівненській області зафіксовано 2 122 випадки коронавірусної інфекції, у Київській - 1 865 випадків, у Івано-Франківській області - 1 622 випадки, у Закарпатській - 1 448, у Харківській - 1 338, у Тернопільській - 1 313, у Волинській - 1 214, у Вінницькій - 1 192, в Одеській - 1 028, в Дніпропетровській і Житомирській - по 973, у Кіровоградській - 562, у Хмельницькій - 520 випадків.

502 випадки виявлено в Запорізькій області, 501 випадок - у Черкаській, 320 випадків - у Чернігівській, 309 випадків - у Миколаївській, 276 випадків - у Полтавській області, 246 випадків - у Донецькій, 198 випадків - у Сумській, 179 випадків - у Херсонській і 54 випадки - у Луганській області.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

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