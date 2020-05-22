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22 травня 2020, пʼятниця, 12:58 16
Суспільство 2020-05-22T15:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні дефіцит сімейних лікарів, інфекціоністів та рентгенологів, - МОЗ

В Україні дефіцит сімейних лікарів, інфекціоністів та рентгенологів, - МОЗ

Анна Рудык
МОЗ, Лікарі, дефіцит лікарів, інфекціоністи
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

В епідемію коронавірусу Міністерство охорони здоров'я констатує дефіцит в Україні лікарів деяких спеціалізацій, у тому числі сімейних лікарів, рентгенологів, інфекціоністів.

Про це у ході брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передають Українські Новини.

"Дефіцит кадрів Україна найбільше відчуває у лікарів сімейної медицини, первинного контакту. Це також лікарі-лаборанти, рентгенологи, фахівці променевої діагностики. Зараз ми дуже виразно бачимо, що у нас є додаткова потреба в лікарях-епідеміологах, інфекціоністах, лікарях інтенсивної терапії", - сказала вона.

Заступник міністра зазначила, що у відповідності з цими потребами міністерство буде коригувати державне замовлення в медичні університети.

Також зараз МОЗ працює над відновленням інтернатури для епідеміологів і інфекціоністів, яка раніше була скасована.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ розроблять нові тарифи на медпослуги через медреформу.

Також 6 травня під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив у продовженні медреформи.

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